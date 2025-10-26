Die Spannung an den Aktienmärkten steigt. Die Leitzinsentscheidung der Fed wirft ihre Schatten voraus. Am kommenden Mittwoch (29. Oktober) wird es soweit sein. Nach den überraschend guten US-Verbraucherpreisdaten für September, die mit einiger Verspätung erst am Freitag veröffentlicht wurden, dürfte einer Zinssenkung durch die US-Notenbank nicht sonderlich viel im Weg stehen. Die begleitenden Kommentare und Kommuniqués werden jedoch eine ...

