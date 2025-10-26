Tesla hatte eine Rallye von 214,25 USD im April bis 470,75 USD im Oktober hingelegt und dann ging der Aktie die Luft etwas aus. Die Unterstützung im Bereich um 420,00 USD hat bisher gehalten, derzeit sieht es nach einer Seitwärtsbewegung aus. Die Analysten sind derzeit mehrheitlich pessimistisch für Elon Musks Lebenswerk eingestellt. Laut der Website finanzen.net gibt es 2 x kaufen, 3 x halten und 4 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.