Cancom hatte am 05. Juni das Jahreshoch bei 31,65 Euro markiert und musste dann kräftig abgeben. Im Bereich um 22,00 Euro hat die Aktie scheinbar ihren Boden gefunden, spannend wird es im November, wenn die Quartalszahlen bekanntgegeben werden. Seit Anfang September geht es wieder nach oben und man wird sehen, ob die Aktie nach dem kleinen Rücksetzer den charttechnischen Widerstand im zweiten Anlauf schafft und in Richtung Jahreshoch marschiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
