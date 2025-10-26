Der Verpackungshersteller Gerresheimer steht wegen möglicher Unregelmäßigkeiten im Konzernabschluss 2024 im Fokus der Finanzaufsicht. Die Folge ist ein massiver Kurseinbruch und eine wachsende Verunsicherung am Kapitalmarkt.BaFin rückt Umsatzmodell ins Visier Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht prüft derzeit den Jahresabschluss von Gerresheimer zum 30. November 2024. Im Zentrum der Untersuchung stehen sogenannte Bill and Hold ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de