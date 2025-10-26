München (ots) -Es bleibt turbulent in der PENNY DEL - und Mannheim wird nicht zur Deutschen Meisterschaft spazieren. Der Spitzenreiter unterlag vor dem Topspiel am Mittwoch in Berlin (live ab 19 Uhr) in Ingolstadt 2:5. Marcel Goc, Co-Trainer Mannheim: "Klar, wir haben uns hier 3 Punkte erhofft, haben einen ganz guten Start erwischt. Im 2. Drittel haben wir ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, zumindest hat es sich so angefühlt." Matchwinner ist Kenny Agostino, Ingolstädter Dreierpacker: "Ich glaube, wir haben richtig gut zurückgeschlagen. Wir lagen zuhause 2 Tore zurück. Aber die Resilienz von unserem Team war richtig gut."Das Spitzenspiel gegen Ingolstadt kann auch aus Straubinger Sicht (Dienstag, ab 19.15 Uhr live) kommen! Mit einem 6:0 fertigten die Tigers Wolfsburg ab.Mann des Tages bei den Kölnern: Neu-Keeper Janne Juvonen feierte gleich beim 5:0-Debüt-Sieg gegen Frankfurt seinen ersten Shutout, blieb auch danach cool: "Ich wusste, wie die anderen Jungs die letzten 2 bis 3 Monate trainiert und gespielt haben. Ich wusste, was ich zu erwarten hatte und hab versucht, mir keinen Stress zu machen." Die Haie sind vor ihrem Spiel in Iserlohn (Mittwoch, ab 19.15 Uhr) wieder Dritter. Frankfurts Defensive ist die zweitschlechteste der laufenden DEL-Saison.An der Defensive müssen auch die Münchner arbeiten - der 5:4-Sieg gegen Schwenningen nach 1:3-Rückstand ist der 2. Comeback-Erfolg in dieser Woche und der 3. Sieg in Folge.Aufatmen dürfen hingegen die Pinguins Bremerhaven. Nach vier Niederlagen in Folge gab es ein 4:2 gegen Aufsteiger Dresden. "Endlich 3 Punkte", schnaufte ein erleichterter Ross Mauermann. Für Schlusslicht Dresden - aktuell nur 5 Punkte - wird es immer düsterer: "Das ist echt hart. Wir haben ein tolles Auswärtsspiel gezeigt. Wir haben uns selbst die Möglichkeit gegeben das Spiel zu gewinnen. Trotzdem sind wir in einer verletzlichen Situation und wir müssen einen Weg finden diese engen Spiele zu gewinnen. Wir müssen", fordert Dresdens Alec McCrea.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 14. Spieltag der PENNY DEL am Sonntag. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit dem 15. Spieltag bereits am Dienstag. Ab 19.15 Uhr steht das Topduell zwischen dem Team der Stunde Augsburger Panther und den Pinguins Bremerhaven an. Top am Mittwoch: ab 19 Uhr mit Berlin gegen Mannheim.ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 5:2Das Derby gegen Straubing am Dienstag (live ab 19.15 Uhr) kann kommen. Den 6:0-Erfolg der Tigers konterte Ingolstadt mit einem Sieg über Tabellenführer Mannheim. Den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand drehte der ERC vor allem dank des Hattricks von Kenny Agostino. Ingolstadt holt den 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen. Mannheim bleibt Erster.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cEJKUSsvQmFVZ1hGbU1nL2FEWGdjRk1zaHlDc2tmR2J0RDNoay9pWDJsbz0=Marcel Goc, Co-Trainer Mannheim: "Ich gehe da so wie nach jedem Spiel ran. Klar, wir haben uns hier 3 Punkte erhofft, haben einen ganz guten Start erwischt. Im 2. Drittel haben wir ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, zumindest hat es sich so angefühlt. Ich denke, über die 60 Minuten haben wir mehr Chancen zugelassen, als wir das von uns gewohnt waren. Defensiv waren wir in der neutralen Zone zu offen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QlpOV1AvOFFqSmxDS1dJd2I2a3U3c0NrT3AyTUJYYk9yQTBXanpBZTdmMD0=Kenny Agostino, Ingolstädter Dreierpacker: "Ich glaube, wir haben richtig gut zurückgeschlagen. Wir lagen zuhause 2 Tore zurück. Aber die Resilienz von unserem Team war richtig gut. Die Special Teams waren richtig gut nach dem 1. Drittel. Es war ein großartiger Sieg." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SnJ2V1AxKzlJSk1LQXBJbm5pdGUxWk9OQVZYckRCTGt1bzVVZCswMFZYcz0=Bundestrainer MacLeod gibt Kader live den Kader für Deutschland Cup bekannt: "Eines der besten Frauen-Turniere weltweit"Jeff MacLeod, Bundestrainer DEL-Frauen, enthüllt live bei MagentaSport den Kader für den Deutschland Cup (5. - 09. November live und kostenlos bei MagentaSport): "Das ist ein guter Kader für uns. Uns fehlen natürlich einige Schlüsselspielerinnen von letztem Jahr und Spielerinnen, die wir in der Zukunft brauchen werden. Wir haben drei College-Spielerinnen. Wir haben zwei verletzte Spielerinnen. Aber das gibt anderen Spielerinnen die Gelegenheit, sich zu zeigen. Sie wissen, dass wir 23 Spielerinnen haben, die zu Olympia gehen. Man wird ein hart arbeitendes Team sehen. Wir haben auch einige jüngere Spielerinnen, die auch ihre Chance bekommen werden, wie Hanna Hoppe, Mathilda Heine und Hanna Weichenhain. Sie hatten einen richtig guten Start in der Frauen-Liga dieses Jahr und haben sich diese Möglichkeit verdient."...über den Stellenwert des Deutschland Cup: "Wenn man letztes Jahr als Beispiel nimmt. Da hat es uns so sehr geholfen, vor der Olympia-Qualifikation. Das Umfeld ist großartig, mit vielen Hockey-Fans, der Druck, auch der Mediendruck. Das ganze Umfeld, das ist wahrscheinlich gerade eines der besten Frauenturniere weltweit. Das hat uns schon letztes Jahr gut vorbereitet. Ich glaube, das wird dieses Jahr erneut so sein. Es gibt einige Dinge, an denen wir als Staff und Team arbeiten wollen. Aber wir wollen definitiv den nächsten Schritt machen und uns auf Olympia vorbereiten."...ob seine Mannschaft den Deutschland Cup auch dieses Jahr gewinnen will: "Man geht in alles, mit dem Ziel, es zu gewinnen. Man geht dahin, man will eine schöne Zeit haben. Aber man ist aus einem bestimmten Grund da. Wir haben unser Plan für dieses Turnier, werden das Ganze Spiel für Spiel angehen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Aber wir sind wie alle anderen auch: Wir wollen gewinnen."...über die Gegner Frankreich, Slowakei und Ungarn: "Das sind alles gute Gegner. Jede Nation wird stärker, was großartig für uns in der Vorbereitung ist. Frankreich geht auch zu Olympia, die werden wir detaillierter angehen. Aber jedes der Spiele wird kompetitiv sein. Ich freue mich auf die Herausforderung."...über den Saisonstart von seinem Sohn Gregor bei den Kölner Haien, der an den ersten 12 Spieltagen jeweils getroffen hat: "Er geht seinen Weg in Köln, mit den ganzen neuen Spielern in der neuen Saison, die jetzt zusammenkommen. Das nutzt er jetzt aus." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z0hUMDhjVE43M0JMemlyTEJYeUZQaGdYSExzeCt6TzQyV3QyeGptanFxYz0=Kölner Haie - Löwen Frankfurt 5:0Die Haie sind zurück auf Kurs! Nach dem 2:5 in Mannheim hatte das Team von Kari Jalonen mit den Frankfurtern keine Probleme, holt den 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen. Die Form der Frankfurter bleibt durchwachsen: 2 Siege und 3 Niederlagen aus den vergangenen 5 Partien.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eWxtMThRRVpzUHFlQWs5bWJuRG43dUt1dGRkYVVrYTM1QUlaT1hVcC9rVT0=Janne Juvonen, Neu-Torhüter Köln: "Ich hatte das (den ersten Shutout beim Debüt, d. Red.) nicht erwartet. Ich habe versucht, mich zu konzentrieren. Ich wusste, wie die anderen Jungs die letzten 2 bis 3 Monate trainiert und gespielt haben. Ich wusste, was ich zu erwarten hatte und hab versucht, mir keinen Stress zu machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnpZbzZtQ0JmeXJrNHZGdGh3NEQ0T3VvcGdWTlpsbmZsakM4Yk1kTUVkcz0=Tom Rowe, Trainer Frankfurt: "Sie haben ein großartiges Spiel gespielt, sind ein großartiges Team. Sie hatten vier tiefe Lines gegen unsere Defensive. Sie verdienen alles, was sie heute bekommen haben. Wir sind nicht geskatet, wir haben nicht so gespielt, wie neulich gegen Bremerhaven gespielt (7:3) und dann passiert genau das, wenn du hierher kommst." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OS9STWFQdUJhZHlURWhGL05NdnRjcEZUSGRHNjBiZEJHTTBuZURrV1lBWT0=EHC Red Bull München - Schwenninger Wild Wings 5:4Zweiter Comeback-Sieg der Münchener in Folge! Nachdem die Mannschaft von Oliver David bereits gegen die Eisbären Berlin (3:2) die Partie drehte, ließen sich die Münchener auch von einem 1:3-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Vor allem im 3. Viertel drehte der EHC auf und führte zwischenzeitlich 5:3, bevor Schwenningen die Partie nochmal spannend gestaltete. Für den EHC ist es der 3. Sieg in Folge. Schwenningens Form bleibt mit 2 Siegen und 3 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen durchwachsen.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cG5DSVpqdFNaU3grbVFPZlpuallkYXhRdDU0UVJZVVJ1dUVWSUN0bHBwdz0=Taro Hirose, Münchener Siegtorschütze: "Wir haben uns einfach an unser Spiel gehalten. Das 1. Drittel ist nicht so gelaufen, wie wir wollten. Wir kamen nach der Pause besser zurück. Danach haben wir gedrückt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U21lQm80VkQvTHVXZEE2VnZSNVRyOHVlbkFjaVJ5b1AwZGZVdmdCUlAxTT0=Alex Trivellato, Spieler Schwenningen: "Ich glaube, das war 2 Drittel lang ein echt gutes Auswärtsspiel. Im 3. Drittel haben sie uns komplett hinten eingeschnürt und ziemlich schnell die Tore geschossen. Dann hast du noch 10 Minuten, um zurückzukommen und das haben wir heute nicht geschafft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WENPNEY2LzRmTTR3UXRWZ211NjdtUHBxSG44VUZoNGpJaEFPdzhpRk5NRT0=Pinguins Bremerhaven - Dresdner Eislöwen 4:2Bremerhaven findet den Weg aus der Mini-Krise. Nach 3 Niederlagen in Folge gelingt ein Comeback-Sieg gegen Aufsteiger und Schlusslicht Dresden. Die Eislöwen verspielen ihrerseits im Schlussdrittel die Chance auf den 1. Saisonsieg. Am Ende steht die 11. Pleite in Folge.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=blREb0NneGczNWJKcmRGMHE1N0I0K25vQzRxYVFTT1A4aGdNb2lOaVJpbz0=Ross Mauermann, Pinguins Bremerhaven: "Das Spiel war nicht so einfach. Dresden kommt gut raus, bringen die Scheibe immer gut vors Tor und fighten gut. Die ganze Mannschaft hat gut gespielt, ein Heimsieg ist immer am besten. Wir haben jetzt mal 3, 4 Spiele am Stück verloren, da fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen und die Köpfe gehen runter. Da ist es wichtig, dass wir da rauskommen und fighten, fighten, fighten. Endlich 3 Punkte." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M0l2eGFLVHM5eVdsZEpSU2Z0NFlkS1JsRmdDcGdvRTdSdklWYWh4TEFuUT0=Alec McCrea, Dresdner Eislöwen: "Das ist echt hart. Wir haben ein tolles Auswärtsspiel gezeigt. Wir gehen mit einem 1:0 in die 1. Drittelpause und mit einer 2:1-Führung in die 2. Drittelpause, das ist alles, was wir verlangen können. Wir haben uns selbst die Möglichkeit gegeben das Spiel zu gewinnen. Trotzdem sind wir in einer verletzlichen Situation und wir müssen einen Weg finden diese engen Spiele zu gewinnen. Wir müssen! Andere Mannschaften finden diesen Weg gegen uns. Wir müssen einen Weg finden zu gewinnen, wenn wir aus dem Loch rauskommen wollen, in das wir uns selbst reingestoßen haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TVB0b2hwaWVib0FkWk1LUGJSMHdueEdjTnY0cXdlUHZWMFNzY25qRGxIZz0=Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 2:1Wichtiger Heimsieg für die Nürnberg Ice Tigers. Nach einer Niederlagen-Serie von 5 Spielen berappeln sich die Franken allmählich. Der 2. Heimsieg in Folge gestaltet die Bilanz deutlich erfreulicher. Iserlohn hadert mit der Chancenverwertung und verliert bereits die 5. Partie in Folge. Allgemein sieht es düster für die Roosters aus. Es gab nur 1 Sieg aus den letzten 11 Spielen - Vorletzter wieder mal.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SjlQQkxRbTYxR2lnYWk5YTdCUStwWkI5dFhialJWeTY5c1NVRXdVbVNnYz0=Samuel Dove-McFalls, Tor und Vorlage für Nürnberg Ice Tigers: "Das waren sehr wichtige Punkte für uns, eine Teamleistung. Wir haben "gegrindet", wir waren stark im Forecheck, Turnover ganz stark hinten. Es war ein guter Mannschafts-Sieg. Am Freitag war der Akku ein bisschen leer im 3. Drittel. Mitch hat die richtige Änderung gemacht. Mit 4 Reihen passt es besser für unsere Spielart. Wir wollen aggressiv spielen. Das war gut bis zum Schluss." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z2xvcm1MUnNhdm9KQTBtaEovSHVHM2xmUkVDSnFIL0VDc3NBdFZmRjRuVT0=Lua Niehus, Iserlohn Roosters: "Es ist ärgerlich, vor allem, wenn man die Chancen hat. Druck ohne Ende und es ist, als würde der Puck nicht ins Tor wollen. Wir haben alles versucht, alles gegeben. Es ist enttäuschend, dass wir hier keine Punkte mitgenommen haben. Die letzte Woche vor der November-Pause ist enorm wichtig, dass wir da so viele Punkte wie möglich mitnehmen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UEtWcjFDUnNYQ21Cd0ZjaUtvZnhQZjNRN3VYbmJOSHJ3SFhWSjFmWXhsST0=Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg 6:0Statement der Tigers vor dem Spitzenspiel gegen Ingolstadt! Bereits in den ersten beiden Dritteln gab es jeweils 3 Tore. Die Straubinger bleiben mit dem 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen in Topform. Ellis Hede glänzte diesmal per Doppelpack und besiegelte den zweithöchsten Heimsieg gegen die Grizzlys nach einem 7:0 im März 2012. Wolfsburg muss - nach 5 Niederlagen in Folge sowie dem 3:1 gegen Iserlohn - den nächsten Dämpfer hinnehmen.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=M3dZZUI2ME5WajdPRklybUJwT3NnR0NFUGxCRHV1bzVRWDQ0bWhIaTBqUT0=Elis Hede, Straubinger Doppelpacker: "Eigentlich war es schon ein perfekter Nachmittag. Wir haben schnell gespielt, die Tore geschossen und dann hat Haukeland seine eigene Show gehabt. Eigentlich ein perfektes Spiel." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R3ZTV0RSY1N5RWpSbG0xVFdXd1d2c1U0OStyV0Z2WU9lS2doU2hSYTZ4cz0=Heiko Vogler, Trainer Wolfsburg: "Wir haben uns das natürlich etwas anders vorgestellt. Wir sind nach dem 1. Drittel schon 3:0 zurückgelegen, gegen eine sehr starke Straubinger Mannschaft. Da muss man natürlich auch den Respekt zollen. Wir haben dann natürlich versucht, uns noch in irgendeiner Form aufzubäumen, dass wir, gerade im Powerplay was kreieren können. Das ist uns leider nicht gelungen. Dann kommt Straubing und nutzt die Konter eiskalt aus. Und nach dem 6:0 ist es auch schwer, zurückzukommen. Nichtsdestotrotz haben wir noch drei Spiele in den nächsten 5 Tagen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und das ganz schnell abhaken." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dkd1SnZYdEVkamVXbERIUjl2Q3ZPQUE1Smt3YkE0UnZWWVIvQzhPZll0UT0=Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL - 15. SpieltagDienstag, 28.10.2025Ab 19.15 Uhr: Augsburger Panther - Pinguins Bremerhaven, Grizzlys Wolfsburg - Red Bull München, Iserlohn Roosters - Kölner HaieMittwoch, 29.10.2025Ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Adler MannheimAb 19.15 Uhr: Dresdner Eislöwen - Nürnberg Ice Tigers, Schwenninger Wild Wings - Löwen Frankfurt, Straubing Tigers - ERC IngolstadtPENNY DEL - 16. SpieltagDonnerstag, 30.10.2025Ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther, Pinguins Bremerhaven - Iserlohn RoostersFreitag, 31.10.2025Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr als Einzelspiele abrufbar: Dresdner Eislöwen - Löwen Frankfurt, Red Bull München - Adler Mannheim, ERC Ingolstadt - Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers, Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin