NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Richard Vosser kappte am Montag im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen etwas. Die anstehenden Ergebnisse spätklinischer Studien zu Giredestrant und Fenebrutinib hätten enorme Enttäuschungsrisiken./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0012032048
