Hamburg, 27. Oktober 2025:
Die 2016 ins Leben gerufene Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung krankheitsverändernder Therapien für neurodegenerative Erkrankungen, für die es derzeit nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Seitdem haben die Unternehmen eine starke Pipeline innovativer Programme aufgebaut, darunter EVT8683, das 2011 von Bristol Myers Squibb als BMS-986419 einlizenziert wurde und klinische Studien der Phase 1 erfolgreich abgeschlossen hat. Die Partnerschaft wurde 2023 um weitere acht Jahre verlängert, was das gemeinsame Engagement unterstreicht, transformative Therapien in die klinische Entwicklung zu bringen.
Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen benötigen dringend Therapien, die über die Behandlung der Symptome hinausgehen. Dieser Erfolg stärkt unsere Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb. Gemeinsam setzen wir Erkenntnisse aus der auftretenden Biologie von Krankheiten in potenzielle therapeutische Möglichkeiten um, mit dem Ziel, Patienten, die an neurodegenerativen Erkrankungen leiden, sinnvolle neue Optionen zu geben."
