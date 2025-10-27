Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 27
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|24/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.12
|Shrs:
|115,250,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,424
|10,616
|08:35
|10,424
|10,614
|08:35
