Lausanne - Lukas Gresnigt, Leiter International und Mitglied der Geschäftsleitung von Alpiq, verlässt das Unternehmen und wird CEO bei der europäischen Spot-Strombörse EPEX SPOT, der europäischen Spot-Strombörse. Er wird seine aktuellen Aufgaben bis Ende 2025 übergeben. Der Rekrutierungsprozess für seine Nachfolge sei eingeleitet worden, schreibt Alpiq in einer Mitteilung. Seit seinem Eintritt im April 2022 habe Gresnigt eine entscheidende Rolle ...

