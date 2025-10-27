ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des anhaltenden Dupixent-Wachstums hob Analyst Matthew Weston seine Ergebnisschätzungen (Core EPS) bis 2026 um bis zu 4 Prozent an. Er lobte am Freitagnachmittag nach genauerem Blick auf die Quartalszahlen auch die Kostenkontrolle der Franzosen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





