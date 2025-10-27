NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 270 auf 230 Franken gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Papiere der Schweizer wiesen einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche auf, ohne Rechtfertigung durch entsprechendes Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitagnachmittag. Mit Blick auf 2030 stehe zudem ein Drittel der Umsätze durch die Mittel Perjeta, Vabysmo, Alecensa, Ocrevus und Hemlibra auf der Kippe./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: CH0012032048





