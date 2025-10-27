Die Zusammenarbeit im Bereich Neurologie trägt weiter Früchte: Evotec (ISIN: DE0005664809) hat von seinem US-Partner Bristol Myers Squibb eine Zahlung über 25 Millionen US-Dollar erhalten. Das Geld fließt in die gemeinsame Forschung an Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen. Für das Biotech-Unternehmen ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die strategische Ausrichtung auf Partnerschaften mit großen Pharmafirmen aufgeht. Die Meilensteinzahlung erfolgt nach wissenschaftlichen Fortschritten in der präklinischen Pipeline und unterstreicht das Vertrauen des Partners in die gemeinsame Arbeit. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.