Die Zusammenarbeit im Bereich Neurologie trägt weiter Früchte: Evotec (ISIN: DE0005664809) hat von seinem US-Partner Bristol Myers Squibb eine Zahlung über 25 Millionen US-Dollar erhalten. Das Geld fließt in die gemeinsame Forschung an Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen. Für das Biotech-Unternehmen ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die strategische Ausrichtung auf Partnerschaften mit großen Pharmafirmen aufgeht. Die Meilensteinzahlung erfolgt nach wissenschaftlichen Fortschritten in der präklinischen Pipeline und unterstreicht das Vertrauen des Partners in die gemeinsame Arbeit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt