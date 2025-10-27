Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD setzt seine aggressive Expansion fort. Dabei nimmt der Konzern nun den japanischen Markt ins Visier - mit einem speziell für das dortige Kei-Car-Segment entwickelten Modell. Die Fahrzeugkategorie könnte vielleicht auch bald in ganz Europa Einzug halten.Ein erstes Teaser-Bild gibt Aufschluss über die Pläne. Das Fahrzeug zeigt das für diese Klasse typische, kastenförmige Design. Merkmale wie Schiebetüren und ein verlängerter Radstand sollen die Nutzung in den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.