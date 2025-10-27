Rüstungsaktien stehen seit dem Ukraine-Krieg und Trumps Amtsantritt im Mittelpunkt des Börsengeschehens. Die Rheinmetall-Aktie ist der klassische Rüstungswert. Weniger beachtet sind die Nebenwerte Circus sowie Ceotronics. Was macht diese Werte so spannend? Rheinmetall als größter Profiteur Wie kaum eine andere Aktie profitierte sie von dem Ukraine-Krieg. Stand sie vor Kriegsbeginn unter 100 €, so erreichte sie Ende September ihr Allzeithoch bei knapp ...

