Noch hängt die Rheinmetall-Aktie in einer Konsolidierungsphase. Die Auftragsflut beim Düsseldorfer Rüstungskonzern hält an. In den vergangenen Wochen wurde zum Beispiel ein Auftrag vom Bundeswehr-Beschaffungsamt BAAINBw zur Lieferung von hochmobilen, geschützten Sanitätseinrichtungen für den Einsatz in Frontnähe. Rheinmetall bezifferte den Wert dieser lebensrettenden, notfallchirurgischen und intensivmedizinischen Versorgung auf über 300 Millionen Euro. Die erste dieser Sanitätseinrichtungen soll ...

