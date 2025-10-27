Peugeot führt 2026 mit der zweiten Auflage des e-208 die neue "STLA-Small"-Plattform ein. Sie ermöglicht deutlich höhere Batteriekapazitäten und Reichweiten. Im Innenraum soll der Elektro-Kleinwagen betont futuristisch und luftig werden. Seit der Einführung der aktuellen Generation, die seit 2019 im Handel ist, gibt es auch eine reine Elektro-Variante des Peugeot 208. Mit der kommenden Generation geht der französische Autobauer noch einen Schritt ...

