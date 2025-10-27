In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Rene Berteit die aktuelle Börsenlage und beleuchten ...
© 2025 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|382,50
|382,85
|14:42
|382,50
|382,85
|14:41
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:31
|Trader-Interview mit Rene Berteit: Tesla, D-Wave-Quantum, DroneShield, Monster Beverage, Siemens
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Rene Berteit die aktuelle Börsenlage und beleuchten ..
► Artikel lesen
|10:46
|DroneShield-Aktie: Rallye-Comeback oder Sturzflug?
|Der Ukrainekrieg und die Sichtungen von Drohen an Flughäfen und anderen, wichtigen Infrastruktureinrichtungen, haben uns vor Augen geführt, welchen Stellenwert die unbemannten Flugobjekte mittlerweile...
► Artikel lesen
|09:31
|DRONESHIELD LIMITED zündet heute den Turbo!
|09:30
|DroneShield-Aktie sorgt für Gesprächsstoff - was Anleger jetzt genau verfolgen müssen!
|08:00
|Paukenschlag in Europa: Vom Geheimtipp zum NATO-Partner: Steht diese Aktie vor einer kompletten Neubewertung?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:02
|D-WAVE QUANTUM INC zündet den Turbo - jetzt muss man rein!
|13:31
|Trader-Interview mit Rene Berteit: Tesla, D-Wave-Quantum, DroneShield, Monster Beverage, Siemens
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Rene Berteit die aktuelle Börsenlage und beleuchten ..
► Artikel lesen
|10:01
|Move Over, IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum -- There's a Much Smarter Way to Invest in the Quantum Computing Revolution
|10:01
|Quantum Computing Stocks D-Wave, IonQ, and Rigetti Talk With Trump Administration About Equity Stakes. Is It Time to Buy?
|09:31
|D-WAVE QUANTUM INC zündet den Turbo - jetzt einsteigen!
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:31
|Trader-Interview mit Rene Berteit: Tesla, D-Wave-Quantum, DroneShield, Monster Beverage, Siemens
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Rene Berteit die aktuelle Börsenlage und beleuchten ..
► Artikel lesen
|Do
|Ein Momentum-Monster, fünf Charts, viele Zahlen und neue Ziele!
|Die Q3-Berichtsasion ist angelaufen. In den nächsten vier Wochen gibt es traditionell eine Flut an Zahlen und Ausblicken. Wie steht es um die operative Entwicklung der heimischen Small und Mid Caps?...
► Artikel lesen
|Do
|What to Expect From Monster Beverage's Q3 2025 Earnings Report
|Mi
|Energy-Drink-Aktien 2025 laut WarrenAI: Monster dominiert, Celsius überzeugt mit starkem Wachstum
|Mi
|Top Energy Drink Stocks for 2025 According to WarrenAI: Monster Leads While Celsius Surges
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:31
|Trader-Interview mit Rene Berteit: Tesla, D-Wave-Quantum, DroneShield, Monster Beverage, Siemens
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Rene Berteit die aktuelle Börsenlage und beleuchten ..
► Artikel lesen
|12:06
|H2SITE Strengthens Its Leadership With a New Control Room, Developed in Collaboration With Siemens, to Remotely Monitor Membrane Reactor and Separator Technologies for Hydrogen Production Across Europe
|H2SITE, the deep-tech start-up revolutionizing high-purity hydrogen production through cutting-edge palladium membrane technology, is scaling up its industrial presence with projects deployed across...
► Artikel lesen
|10:31
|Siemens-Aktie zündet - jetzt beginnt das Spiel!
|10:26
|DAX nutzt Steilvorlage nicht - Bilfinger, Evotec, Gerresheimer, Nordex, Porsche AG, Siemens ...
|Am Freitag hatte der deutsche Leitindex leichte Kursgewinne verbucht und auch der Start in die neue Handelswoche verläuft einigermaßen positiv. Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit...
► Artikel lesen
|10:15
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 89. Zwischenmeldung
Siemens...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:36
|Tesla board rallies investors behind Musk's $1 trillion compensation ahead of key vote
|14:32
|2 Big Highlights From Tesla's Q3 Earnings Call
|14:26
|Josh Brown Explains Why He Remains Bullish on Joby Aviation (JOBY)- 'This Reminds Me of Tesla'
|14:18
|Musk could leave Tesla if $1 trillion pay plan is rejected, chair warns
|14:10
|TSLA vs. F: Which Stock Holds an Upper Hand Post Q3 Earnings?