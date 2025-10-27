Anzeige
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
27.10.25 | 14:41
383,30 Euro
+2,83 % +10,55
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
382,50382,8514:42
382,50382,8514:41
LS-X Trader
27.10.2025 13:31 Uhr
303 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Trader-Interview mit Rene Berteit: Tesla, D-Wave-Quantum, DroneShield, Monster Beverage, Siemens

In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Rene Berteit die aktuelle Börsenlage und beleuchten ...

