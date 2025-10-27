Ressourcenerweiterung: Gold Terra forciert neues Bohrprogramm - Ressourcen nahe der Oberfläche im Fokus

Anzeige / Werbung
Gold Terra geht wieder auf die Goldjagd. Dieses Mal nahe der Oberfläche.
Gold Terra Resource (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0) kündigt für die Saison 2025/26 ein zielgerichtetes Bohrprogramm entlang der Campbell Shear im Yellorex-Trend südlich der historischen Con Mine an. Ziel ist es, im Nahbereich zwischen Oberfläche und rund 700 Metern Tiefe zusätzliche Unzen zu definieren und bestehende Ressourcengebiete zu verdichten. Gold Terra hält bis zum 21. November 2027 eine Option auf den Erwerb von 100% an der Con-Mine (die Con Mine Option / CMO) vom Branchengiganten Newmont. Zu den Bedingungen gehört die Ausweitung der bereits definierten Ressourcen.
Gold Terra: Bohrziele entlang der Campbell Shear im Yellorex-Trend
Im Fokus des anstehende Programms stehen drei Cluster: die Yellorex Main Zone (YRX), Yellorex North (YRX-N) sowie der Bereich C17 südlich der Hauptabbauebene. In Yellorex Main bestehen aus den Kampagnen 2021/22 bereits Bohrabstände von etwa 30 - 50 Metern, die mehr als 65% der 2022 veröffentlichten Mineralressourcenschätzung (MRE) tragen. Yellorex North wurde 2023 erkundet und ist in der MRE von 2022 noch nicht enthalten. Der Bereich C17 gilt als prioritäres Nachverifizierungsziel: Historische Untertagebohrungen von den Niveaus 2.300' und 3.100' unter anderem 4,79 g/t Gold über 8,08 Meter (Bohrung CON-C1707) und 3,20 g/t Gold über 7,62 Meter (CON-C1708) auf. Gold Terra weist darauf hin, dass diese älteren Analyseergebnisse vor dem aktuellen Optionsabkommen erhoben wurden und als Orientierung für die Zielableitung dienen.
