Nvidia steht wirtschaftlich so stark da wie nie zuvor - doch die Stimmung unter den Entscheidern wirkt paradox. In den vergangenen 90 Tagen haben Insider Aktien im Gesamtwert von über 665 Millionen US-Dollar verkauft. Trotz einer Kursrally von mehr als 38 Prozent seit Jahresbeginn und einem Quartalsumsatz auf Rekordniveau trennt sich das Management sichtbar von eigenen Anteilen. Dieses Verhalten wirft Fragen auf, gerade in einer Marktphase, in ...

