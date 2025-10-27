Wichtigste Woche des Jahres!: Nvidia & Elon Musk vor Vertrag, Porsche mit Zahlen und AMD nicht zu stoppen

Gleich 5 Mitglieder der Magnificent 7 öffnen diese Woche ihre Bücher. Zudem werden die US-Notenbank, die EZB und die Bank of Japan ihre Zinsentscheidungen treffen. Und dazu kommt noch ein wichtiger Termin am Donnerstag!Im eskalierten Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China zeichnet sich eine vorläufige Entspannung ab. Nach intensiven Verhandlungen in Kuala Lumpur haben die Delegationen beider Länder eine vorläufige Einigung erzielt, die nun internen Genehmigungsprozessen unterzogen werden muss. Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, bestätigte, dass die Seiten "zu einer vorläufigen Einigung gelangt" seien. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein …

