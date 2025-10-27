Die EnBW hat einen neuen Schnellladestandort unmittelbar an der A4 im sächsischen Klipphausen in Betrieb genommen. Ab sofort stehen 20 HPC-Ladepunkte vor Ort zur Verfügung. Die Besonderheit: Es ist der erste EnBW-Ladepark mit extern angeschlossenem "Photovoltaik-Park", der sich auf die Dächer von fünf Fabrikhallen verteilt. Erst im Mai hatte das Energieunternehmen den neuen Ladepark angekündigt, nur wenige Monate später erfolgt die Inbetriebnahme. ...

