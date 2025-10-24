Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat im sächsischen Klipphausen einen neuen Schnellladepark ans Netz gebracht. Das Besondere: Der überdachte Ladepark an der A 4 ist an eine angrenzende 12.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage angeschlossen. Ab der kommenden Woche will der Energieversorger den Ökostrom zur Nutzung an den Ladepunkten direkt in den Ladepark einspeisen. Der Solarpark soll nach Aussage von EnBW "nahezu unsichtbar" in die umliegende Industrielandschaft integriert sein. ...

