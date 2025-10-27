BASF verkauft seine gesamte Lack-Sparte für 7,7 Milliarden Euro an Carlyle und QIA, bleibt jedoch mit 40 Prozent beteiligt. Der Deal ist Teil der "Winning Ways"-Strategie, die das Portfolio fokussiert und Kapital für einen möglichen Aktienrückkauf freisetzt. Trotz Verkauf setzt BASF auf langfristige Wertschöpfung durch strategische Beteiligung und Know-how-Transfer.Warum BASF seine Lack-Sparte abgibt - und doch nicht ganz loslässt BASF sorgt ...

