Allianz steht für stabile Erträge, BASF für Turnaround-Fantasie: Zwei DAX-Dividendenwerte, zwei Strategien - Sicherheit vs. Chancen. Die Jagd nach stabilen Erträgen hat in den vergangenen Monaten wieder Fahrt aufgenommen - und mit ihr der Blick vieler Anleger auf Dividendenwerte aus dem DAX. Während Tech-Aktien immer wieder für Schlagzeilen sorgen, rücken die klassischen Cashflow-Titel zunehmend in den Fokus. Zwei der prominentesten Vertreter: Allianz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE