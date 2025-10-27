© Foto: Thorsten Wagner - Thorsten Wagner

Während Rivalen wie Allianz, AXA und Generali seit Jahresbeginn zweistellig zugelegt haben, hinkt Zurich deutlich hinterher. Genau das macht die Aktie laut Analysten derzeit besonders spannend.Die Aktie der Zurich Insurance Group wirkt momentan wie ein schlafender Riese. Die Bewertung ist attraktiver als zu Jahresbeginn - und mehrere Katalysatoren könnten den Kurs bald wachrütteln, schreiben die Analysten von Berenberg in einer neue Studie zur Aktie. Ein wichtiger Termin rückt näher: Am 18. November will Zurich den Investoren erneut vor Augen führen, wie stark die Gruppe beim Cashflow aufgestellt ist. Parallel liefern starke Zahlen des US-Konkurrenten Chubb Rückenwind. Dessen unerwartet …