Anzeige
Mehr »
Montag, 27.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Automatisierung ist das neue Gold: Telescope Innovations erfindet Entdeckung von Medizin & Materialien neu!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C8WX | ISIN: CH0597194171 | Ticker-Symbol: EBB
Stuttgart
27.10.25 | 09:41
4,860 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EMPIRE BRAND BUILDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EMPIRE BRAND BUILDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
27.10.2025 15:33 Uhr
197 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Empire Brand Building AG: Optimierung des bestehenden Benefit-Programms für Aktionäre

DJ PTA-News: Empire Brand Building AG: Optimierung des bestehenden Benefit-Programms für Aktionäre

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Empire Brand Building AG: Optimierung des bestehenden Benefit-Programms für Aktionäre

Cham (pta000/27.10.2025/15:02 UTC+1)

Die Empire Brand Building AG gibt bekannt, dass das bisherige Aktionärs-Benefit-Programm durch ein neues, erweitertes Cashback-Programm ersetzt wird. Das Programm richtet sich an alle Aktionäre, die zum Zeitpunkt eines Einkaufs mindestens 100 Aktien der Gesellschaft halten.

Berechtigte Aktionäre erhalten künftig 5 % Cashback auf Einkäufe in den Online-Shops der Unternehmensgruppe. Die Rückvergütung gilt für Bestellungen auf folgenden Plattformen:

Familienmarktplatz.de - der vielseitige Online-Shop für Familien

CleoTess.de - der Kosmetik- und Parfüm-Shop für Beauty-Liebhaber

Squerk.com - der Lifestyle-Shop für intime Produkte

Das Cashback-Programm ist nicht mit Rabattaktionen kombinierbar und gilt nicht für reduzierte Artikel oder Bestellungen, bei denen Rabattcodes verwendet werden.

Zur Teilnahme genügt die Einsendung des Kaufbelegs sowie eines Nachweises über den Besitz von mindestens 100 Aktien der Empire Brand Building AG zum Zeitpunkt des Einkaufs an das Investor-Relations-Team. Nach Prüfung werden die Daten an die jeweiligen Shops weitergeleitet, die den Cashback-Betrag direkt auszahlen.

"Mit dem neuen Benefit-Programm möchten wir unsere Aktionäre näher an die Markenwelt der Empire Brand Building AG heranführen und sie zugleich für ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen belohnen", sagt Verwaltungsratspräsident und CEO Philip Färfers. "Damit schaffen wir eine Brücke zwischen Kapitalmarkt und Konsumentenwelt, die wirtschaftliche Beteiligung und Markenerlebnis miteinander verbindet.

Das Cashback-Programm ersetzt alle bisherigen Aktionärsvorteile und tritt mit Veröffentlichung dieser Mitteilung in Kraft. Änderungen und Anpassungen des Programms bleiben vorbehalten. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ebb-ag.com/pages/benefit-programm

Über die Empire Brand Building AG Die Empire Brand Building AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Cham. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformmodelle, insbesondere in den Bereichen Familie, Konsumgüter und Community-Marktplätze. Das Beteiligungsportfolio umfasst unter anderem die familienfreundliche Second-Hand-App "baddel daddel", den Online-Shop "Familienmarktplatz.de", das Kosmetik- und Pflegeportal "Cleo & Tess" sowie "Squerk.com", einen E-Commerce-Shop für intime Lifestyle-Produkte. Die Gesellschaft verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit Skalierbarkeit im D-A-CH-Raum und darüber hinaus.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Empire Brand Building AG 
           Gewerbestrasse 11 
           6330 Cham 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Philip Färfers 
Tel.:         +41 43 588 23 25 
E-Mail:        ir@ebb-ag.com 
Website:       www.ebb-ag.com 
ISIN(s):       CH0597194171 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761573720091 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 10:02 ET (14:02 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.