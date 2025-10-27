DJ PTA-News: Empire Brand Building AG: Optimierung des bestehenden Benefit-Programms für Aktionäre

Empire Brand Building AG: Optimierung des bestehenden Benefit-Programms für Aktionäre

Cham (pta000/27.10.2025/15:02 UTC+1)

Die Empire Brand Building AG gibt bekannt, dass das bisherige Aktionärs-Benefit-Programm durch ein neues, erweitertes Cashback-Programm ersetzt wird. Das Programm richtet sich an alle Aktionäre, die zum Zeitpunkt eines Einkaufs mindestens 100 Aktien der Gesellschaft halten.

Berechtigte Aktionäre erhalten künftig 5 % Cashback auf Einkäufe in den Online-Shops der Unternehmensgruppe. Die Rückvergütung gilt für Bestellungen auf folgenden Plattformen:

Familienmarktplatz.de - der vielseitige Online-Shop für Familien

CleoTess.de - der Kosmetik- und Parfüm-Shop für Beauty-Liebhaber

Squerk.com - der Lifestyle-Shop für intime Produkte

Das Cashback-Programm ist nicht mit Rabattaktionen kombinierbar und gilt nicht für reduzierte Artikel oder Bestellungen, bei denen Rabattcodes verwendet werden.

Zur Teilnahme genügt die Einsendung des Kaufbelegs sowie eines Nachweises über den Besitz von mindestens 100 Aktien der Empire Brand Building AG zum Zeitpunkt des Einkaufs an das Investor-Relations-Team. Nach Prüfung werden die Daten an die jeweiligen Shops weitergeleitet, die den Cashback-Betrag direkt auszahlen.

"Mit dem neuen Benefit-Programm möchten wir unsere Aktionäre näher an die Markenwelt der Empire Brand Building AG heranführen und sie zugleich für ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen belohnen", sagt Verwaltungsratspräsident und CEO Philip Färfers. "Damit schaffen wir eine Brücke zwischen Kapitalmarkt und Konsumentenwelt, die wirtschaftliche Beteiligung und Markenerlebnis miteinander verbindet.

Das Cashback-Programm ersetzt alle bisherigen Aktionärsvorteile und tritt mit Veröffentlichung dieser Mitteilung in Kraft. Änderungen und Anpassungen des Programms bleiben vorbehalten. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ebb-ag.com/pages/benefit-programm

Über die Empire Brand Building AG Die Empire Brand Building AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Cham. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformmodelle, insbesondere in den Bereichen Familie, Konsumgüter und Community-Marktplätze. Das Beteiligungsportfolio umfasst unter anderem die familienfreundliche Second-Hand-App "baddel daddel", den Online-Shop "Familienmarktplatz.de", das Kosmetik- und Pflegeportal "Cleo & Tess" sowie "Squerk.com", einen E-Commerce-Shop für intime Lifestyle-Produkte. Die Gesellschaft verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit Skalierbarkeit im D-A-CH-Raum und darüber hinaus.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

Aussender: Empire Brand Building AG Gewerbestrasse 11 6330 Cham Schweiz Ansprechpartner: Philip Färfers Tel.: +41 43 588 23 25 E-Mail: ir@ebb-ag.com Website: www.ebb-ag.com ISIN(s): CH0597194171 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart

