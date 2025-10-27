© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Aktie des dänischen Abnehmspritzen-Pioniers hat sich im laufenden Jahr bereits halbiert. Die Analysten von Jefferies sehen noch kein Ende der Talfahrt, im Gegenteil! Unterdessen gibt es neue Konkurrent aus China.Das Analysehaus Jefferies sieht bei Novo Nordisk eine fundamentale Bewertungsschwäche: Eine Kombination aus nahendem Patentauslauf, begrenztem Produktspektrum und wachsender Konkurrenz - insbesondere in den USA und China - spricht gegen eine kräftige Aufwärtsbewegung der Aktie. Die Analysten stufen die Aktie in einer neuen Studie auf Underperform, das Kursziel setzen Sie bei 290 Dänischen Kronen (38, 80 Euro) fest, ein Abwärtspotenzial von rund 15 Prozent. Die …