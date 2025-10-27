Die Aktie von Qualcomm Inc. (QCOM) notiert aktuell bei 163 EUR (rund 173 USD) und erlebt damit eine der stärksten Wochen des Jahres. Nach der Präsentation einer neuen Generation von AI-fähigen Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren und mobile Geräte sprang die Aktie binnen weniger Tage um mehr als 18 %. Anleger und Analysten sehen darin nicht nur einen kurzfristigen Kurstreiber, sondern eine potenzielle strategische Neupositionierung des ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.