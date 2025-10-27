Anzeige
Montag, 27.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Automatisierung ist das neue Gold: Telescope Innovations erfindet Entdeckung von Medizin & Materialien neu!
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2
27.10.25
27.10.25 | 19:20
108,70 Euro
+0,65 % +0,70
27.10.2025 18:33 Uhr
PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/27.10.2025/18:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                   Anas Abuzaakouk 
   2                  Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                              Chief Executive Officer 
b)      Erstmeldung                                  
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                   BAWAG Group AG 
b)      LEI                                    529900S9YO2JHTIIDG38 
   4            Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                             Kauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        108,50 EUR                                5.000 units 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        108,50 EUR                                5.000 units 
e)      Datum des Geschäfts                            22.10.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                             Wiener Börse AG 
        MIC                                    XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                             Kauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        108 EUR                                  100 units 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        108 EUR                                  100 units 
e)      Datum des Geschäfts                            23.10.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                             Wiener Börse AG 
        MIC                                    XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                             Kauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        107 EUR                                  2.400 units 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        107 EUR                                  2.400 units 
e)      Datum des Geschäfts                            24.10.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                             Wiener Börse AG 
        MIC                                    XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                             Kauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        108,70 EUR                                2.500 units 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        108,70 EUR                                2.500 units 
e)      Datum des Geschäfts                            27.10.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                             Wiener Börse AG 
        MIC                                    XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Compliance 
Tel.:         +43 (0)664 88825298 
E-Mail:        securities-compliance@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

