PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/27.10.2025/18:00 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Anas Abuzaakouk 2 Grund der Meldung a) Position/Status Chief Executive Officer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BAWAG Group AG b) LEI 529900S9YO2JHTIIDG38 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 108,50 EUR 5.000 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 108,50 EUR 5.000 units e) Datum des Geschäfts 22.10.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 108 EUR 100 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 108 EUR 100 units e) Datum des Geschäfts 23.10.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 107 EUR 2.400 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 107 EUR 2.400 units e) Datum des Geschäfts 24.10.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 108,70 EUR 2.500 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 108,70 EUR 2.500 units e) Datum des Geschäfts 27.10.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XWBO (Wien)

