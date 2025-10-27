Comfort Systems USA, ein hier in Deutschland recht unbekanntes Unternehmen, ist ein Anbieter von mechanischen und elektrischen Dienstleistungen für die Gebäudetechnik. Der Konzern aus Houston (Texas) entstand durch die Fusion von 12 unabhängigen Unternehmen, die sich auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagentechnik (HVAC) spezialisiert haben. Heute betreibt die Gruppe ein nationales Netz mit über 150 Tochtergesellschaften und mehr als 15.000 Mitarbeitern. ...

