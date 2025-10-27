- HEALWELL AI wird am Donnerstag, den 6. November 2025, sein Finanzergebnis für das dritte Quartal 2025 bekannt geben und am Freitag, den 7. November 2025, um 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT eine Telekonferenz und zeitgleich einen Webcast abhalten.

TORONTO, ON, 27. Oktober 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Donnerstag, den 6. November 2025, sein Finanzergebnis für das dritte Geschäftsquartal 2025, das am 30. September 2025 endete, veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am folgenden Tag, Freitag, den 7. November 2025, um 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT eine Telekonferenz und zeitgleich einen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Die Telekonferenz wird von James Lee, Chief Executive Officer, Dr. Alexander Dobranowski, President, und Anthony Lam, Chief Financial Officer, abgehalten.

Telekonferenz zum Finanzergebnis des dritten Geschäftsquartals 2025 von HEALWELL AI

Datum: Freitag, 7. November 2025

Uhrzeit: 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT

Webcast-Link: https://www.gowebcasting.com/14389

Gebührenfreie Anrufe (Nordamerika): 1 (800) 715-9871

Gebührenpflichtige Anrufe aus dem Ausland: 1 (647) 932-3411

Wenn Sie über Ihr Telefon an der Telekonferenz teilnehmen möchten, rufen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung an und bitten Sie darum, mit dem "HEALWELL AI Inc. Conference Call" verbunden zu werden.

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie fortschrittliche klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene oder chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81561Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81561&tr=1



