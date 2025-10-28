Sai Life Sciences Limited (BSE: 544306 NSE: SAILIFE), eines der am schnellsten wachsenden Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO) Indiens, meldete heute den Spatenstich für ein neues CMC Process R&D Center auf seinem integrierten Forschungs- und Entwicklungscampus in Hyderabad. Die Fertigstellung ist für September 2026 geplant. Die Anlage wird die Prozess-FuE-Kapazität des Unternehmens verdoppeln und neue Kompetenzen in der Peptidentwicklung, der Entwicklung von Oligo-Zwischenprodukten und Linkern, der Formulierungsentwicklung sowie der Versorgung mit Prüfmustern für die frühe klinische Entwicklungsphase ergänzen.

Sai Life Sciences set to double Process R&D capacity with new facility in Hyderabad

Krishna Kanumuri, CEO und Managing Director bei Sai Life Sciences, kommentiert die Bekanntgabe wie folgt: "Unsere Partner erwarten mehr Geschwindigkeit, Flexibilität und wissenschaftliche Tiefe. Daher erweitern wir unsere Kapazitäten, um Programme schneller und effizienter durch den Entwicklungsprozess zu bringen. In einem Umfeld mit immer knapperen Zeitplänen stärkt dieses neue Zentrum unsere Fähigkeit, wissenschaftliche Exzellenz mit flexibler Umsetzung zu kombinieren."

Zu den Highlights des neuen Prozess-FuE-Blocks gehört:

Bebaute Gesamtfläche von 9.300 Quadratmetern über fünf Etagen

140 Prozesschemie-Abzüge mit integriertem Satelliten-Analyselabor

Spezialisierte Labore für Peptide und Oligo-Zwischenprodukte und Linker

Zentrales Analyselabor mit einer Fläche von 25.000 Quadratfuß

Entwicklung von NCE-Formulierungen und Kapazitäten für die frühe klinische Phase

Kilo-Labor für die frühe klinische Produktion

Containment bis zur OEL-Stufe 4 (1 µg/m³)

Ausgelegt als "grünes Gebäude"

Das neue CMC Process R&D Center ist eine strategische Investition in Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit und Spezialisierung. Es wurde entwickelt, um sowohl Full-Time-Equivalent- (FTE) als auch Dedicated-Project-Capacity-(DPC-)Modelle zu unterstützen und ermöglicht dadurch eine flexible Zusammenarbeit mit globalen Innovatoren von der frühen Entwicklung bis zu späten CMC-Programmphasen. Dieses Modell festigt die Marktposition von Sai Life Sciences als bevorzugter Partner für die integrierte Arzneimittelentwicklung und adressiert die steigende Nachfrage nach umfassenden, partnerschaftlichen Lösungen, die sowohl Qualitäts- als auch Terminvorgaben erfüllen.

Die Investition ist Teil der geplanten Kapitalaufwendungen des Unternehmens und reflektiert die robuste Geschäftsdynamik und die wachsende Zusammenarbeit mit globalen Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche. Grund für die Investitionsausgaben sind die zunehmende Nachfrage nach umfangreichen klinischen Programmen, eine robuste Pipeline für die späte Entwicklungsphase und der Bedarf an skalierbaren Kapazitäten in der CMC-Entwicklung und -Herstellung.

Über Sai Life Sciences

Sai Life Sciences ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO) mit umfassendem Serviceangebot, das weltweit mit innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen kooperiert, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von kleinen Molekülen und neuen Modalitäten zu beschleunigen. Seine Vision: gemeinsam mit Partnern die Grenzen der Wissenschaft erweitern und Lösungen entwickeln, die Patienten rund um die Welt innovative Medikamente zugänglich machen. Mit Standorten in Indien, Großbritannien und den USA bietet Sai Life Sciences eine fundierte wissenschaftliche Expertise, erstklassige Infrastruktur und eine auf Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Exzellenzkultur. Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.sailife.com.

