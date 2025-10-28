Anzeige / Werbung

Eine spannende Alternative zu Evotec, BioNTech und Co. ist BioNxt Solutions.

Das kanadisch-deutsche Unternehmen unterscheidet sich mit seinem Geschäftsmodell erfrischend von dem klassischer Biotechs mit ihren riesigen Forschungskosten. BioNxt reformuliert zugelassene Wirkstoffe. Beispielsweise soll Ozempic künftig oral eingenommen, statt gespritzt werden. Weit fortgeschritten ist die sublinguale Cladribin-Formulierung gegen Multiple Sklerose, deren präklinische Phase kurz vor dem Abschluss steht. Parallel denkt CEO Hugh Rogers über eine Übernahme im Bereich Künstliche Intelligenz nach, um die Entwicklungsprozesse weiter zu beschleunigen. Spannend ist auch die bereits angesprochene Entwicklung im Milliardenmarkt Adipositas. Gelingt der Durchbruch, könnte das Unternehmen schon bald zum Übernahmekandidaten für Big Pharma werden.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Geschäftsmodell: Überschaubar, risikodiversifiziert und skalierbar

Im Gespräch mit dem International Investment Forum (IIF, Link) hat CEO Hugh Rogers die besondere Positionierung von BioNxt Solutions im Sektor hervorgehoben und eine mögliche Akquisition im KI-Bereich angedeutet. Anders als viele Wettbewerber entwickelt das Unternehmen keine völlig neuen Wirkstoffe, sondern reformuliert bereits zugelassene Medikamente - etwa über die eigene sublinguale, oral auflösbare Plattformtechnologie. Dieser Ansatz reduziert Entwicklungsrisiken, spart Zeit und Kosten und beschleunigt den Weg zur Marktreife. Während herkömmliche Biotech-Projekte oft über 10 Jahre laufen und mehr als 100 Mio. USD benötigen, kann BioNxt laut Rogers neue Produkte binnen 2 bis 4 Jahren und für einen Bruchteil der Kosten bis zur Zulassung bringen.

Cladribin-Formulierung in der heißen Phase

Erstes Schlüsselprojekt ist eine sublinguale Cladribin-Formulierung zur Behandlung von Multipler Sklerose und anderen Autoimmunerkrankungen. Durch den Schmelzfilm soll die Einnahme für Patienten deutlich erleichtert werden. Die Patentanmeldungen in internationalen Schlüsselmärkten, wie der Europäischen Union, Kanada, Australien, Eurasien, Neuseeland und Japan, sind bereits angelaufen, ebenso wie eine Track-One-Prioritätsanmeldung in den USA. Die großangelegte Crossover-Bioäquivalenzstudie an Tieren soll noch im November abgeschlossen werden und die Ergebnisse im Dezember vorliegen. Bevor die vergleichende Bioäquivalenzstudie am Menschen im kommenden Jahr startet, will man so noch wichtige Informationen zur Optimierung der Arzneimittelmenge pro Dosis und der potenziell deutlich höheren Bioverfügbarkeit erhalten.

Kommerzialisierung über Lizenzvergabe oder Übernahme durch Big Pharma

Zur langfristigen Strategie sagte Rogers, BioNxt wolle sich auf Forschung, Patente und frühe klinische Entwicklungen konzentrieren. Die spätere Kommerzialisierung soll über Lizenzvergaben oder Übernahmen durch größere Pharmakonzerne erfolgen. Mit seiner Plattformtechnologie und den Schutzrechten sieht er das Unternehmen "in einer starken Position für mögliche Deals". BioNxt positioniert sich damit als agiles Biotech, das Innovation mit wirtschaftlicher Effizienz verbindet - und so eine Lücke zwischen akademischer Forschung und industrieller Produktion schließt. Zur Weiterentwicklung könnte BioNxt in Zukunft auch auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen. Dazu prüfe man eine mögliche Übernahme in Nordamerika.

Im Fokus von Big Pharma: Schmelzfilm für Ozempic

Ein weiterer spannender Kandidat von BioNxt ist der Schmelzfilm für Ozempic. Mit der Schmelzfilmformulierung von Semaglutid will man den Milliardenmarkt Adipositas aufmischen. Dieser ist wohl einer der heißesten Bereiche im Pharmasektor. Laut Analysten könnten Novo Nordisk, Eli Lilly & Co. bis Ende des Jahrzehnts damit rund 150 Mrd. USD jährlich umsetzen. Bisher müssen nahezu alle Präparate injiziert werden - ein Hindernis für viele Patienten. Ziel von BioNxt ist es, eine orale Darreichungsform zu entwickeln, die den Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufnimmt. Gelingt dieser Schritt, könnte schon bald ein Patent folgen - ein Meilenstein, der das Unternehmen für Partnerschaften mit Branchengrößen oder gar Übernahmen attraktiv macht.

Fazit

BioNxt-CEO Hugh Rogers hat im IIF-Interview einen spannenden Einblick in das Unternehmen gegeben. Die Strategie erscheint plausibel, mit der Cladribin-Formulierung könnte schon bald die erste Eigenentwicklung verpartnert werden, und die Aktie entwickelt sich ebenfalls nachhaltig positiv.

Die BioNxt-Aktie befindet sich im Aufwärtstrend. Quelle: LSEG vom 27.10.2025

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: DE0005664809,US09075V1026,CA0909741062