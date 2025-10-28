EQS-News: TAKKT AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
TAKKT erzielt positiven Free Cashflow im dritten Quartal
Stuttgart, 28. Oktober 2025. Die Geschäftsentwicklung der Gruppe im dritten Quartal entsprach den Erwartungen. Die beiden Divisions Industrial & Packaging (I&P) und Office Furniture & Displays (OF&D) konnten die organische Wachstumsrate in einem unverändert schwierigen Umfeld weiter stabilisieren. "Unsere Kunden agieren aufgrund der konjunkturellen Unsicherheit weiter sehr abwartend. Gleichzeitig sehen wir Fortschritte. In Europa gewinnen wir zunehmend Kunden aus attraktiven Branchen wie Verteidigung, Energie und Technologie. Bei NBF in den USA sehen wir trotz des restriktiven Ausgabeverhaltens öffentlicher Kunden eine Stabilisierung der Geschäftsentwicklung. Und beim Display-Geschäft realisierten wir positives Wachstum gegenüber dem Vorjahr", so CEO Andreas Weishaar. Das Geschäft der FoodService (FS)-Division war nach positivem Wachstum im zweiten Quartal und im Vergleich zu einer höheren Vorjahresbasis wieder rückläufig. Das EBITDA erreichte im dritten Quartal 10,5 (20,5) Millionen Euro. Die um einmalige Aufwendungen bereinigte EBITDA-Marge lag bei 4,3 (9,0) Prozent und war neben dem geringeren Umsatzniveau auch durch eine rückläufige Rohertragsmarge belastet. Nach dem negativen Cashflow in der ersten Jahreshälfte konnte TAKKT im dritten Quartal unter anderem durch den Abbau von Vorräten einen positiven Free Cashflow von 7,6 (10,9) Millionen Euro erzielen.
Earnings Call: 28. Oktober 2025 um 14:00 Uhr (MEZ)
Kurzprofil der TAKKT AG
Ansprechpartner
Tel. +49 711 3465-8223
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 3465 80
|Fax:
|+49 (0)711 3465 8104
|E-Mail:
|investor@takkt.de
|Internet:
|www.takkt.de
|ISIN:
|DE0007446007
|WKN:
|744600
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2219388
