Cham - Landis+Gyr konkretisiert das im September angekündigte Aktienrückkaufprogramm nach dem Verkauf seiner Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Konkret genehmigte der Verwaltungsrat ein Rückkaufprogramm von bis zu 175 Millionen Dollar. Das entspricht maximal 10 Prozent der ausgegebenen Aktien, wie der Stromzählerhersteller am Dienstag mitteilte. Damit soll der Nettoerlös aus dem Verkauf des EMEA-Geschäfts an die Aktionäre zurückgeführt ...

