Niederweningen - Bucher Industries hat in den ersten neun Monaten 2025 zwar weniger umgesetzt als im Vorjahr. Der Auftragseingang hingegen legte zu, vor allem dank investitionsfreudigeren Landwirten in Europa. Die bisherige Margenprognose für das Gesamtjahr wurde wegen der schwierigen Lage in den USA etwas defensiver formuliert. Der Umsatz ging von Januar bis Ende September um 10,6 Prozent auf 2,16 Milliarden Franken zurück, wie der Spezialist für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.