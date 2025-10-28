Der DAX hat sich zum Wochenstart zurückhaltend gezeigt. Am Montag ging er am Ende mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent bei 24.308,78 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Dienstag dürfte etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.255 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem HSBC, Siltronic, Novartis, Symrise, BNP Paribas, Anglo American, UnitedHealth Group, UPS, PayPal, Booking ...Den vollständigen Artikel lesen ...
