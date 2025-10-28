|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ASML HOLDING NV
|NL0010273215
|-
|1,6 EUR
|FASTENAL COMPANY
|US3119001044
|0,22 USD
|0,1888 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|904,20
|905,00
|08:25
|903,50
|905,00
|08:25
|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ASML HOLDING NV
|NL0010273215
|-
|1,6 EUR
|FASTENAL COMPANY
|US3119001044
|0,22 USD
|0,1888 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:15
|Dividendenbekanntmachungen (28.10.2025)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASML HOLDING NV NL0010273215 - 1,6 EUR FASTENAL COMPANY US3119001044 0,22 USD 0,1888 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Divi...
► Artikel lesen
|Mo
|ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Rekord - Ibex 35 über 16.000 Zähler
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China hat am Montag einigen europäischen Aktienindizes zu Rekordständen...
► Artikel lesen
|Mo
|ASML und Fastenal Dividenden im global market - Ex-Tag 28.10.2025
|Mo
|ASML-Aktie vor spannendem Handelstag - das treibt die Spekulation an!
|Mo
|Massive Unterbewertung und Kursphantasie - ASML, Desert Gold, Heidelberger Druckmaschinen
|Nach starken Anstiegen des Gold- und Silberpreises sind die Edelmetalle in der vergangenen Woche in eine Zwischenkorrekturphase übergegangen. Gewinnmitnahmen und Absicherungsgeschäfte belasteten die...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:15
|Dividendenbekanntmachungen (28.10.2025)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASML HOLDING NV NL0010273215 - 1,6 EUR FASTENAL COMPANY US3119001044 0,22 USD 0,1888 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Divi...
► Artikel lesen
|Mo
|ASML und Fastenal Dividenden im global market - Ex-Tag 28.10.2025
|18.10.
|Insider trades: CVS Health, Fastenal among major names this week
|18.10.
|J.B. Hunt tops weekly industrial gainers while Fastenal bleeds after Q3 results
|16.10.
|FASTENAL CO - 10-Q, Quarterly Report
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ASML HOLDING NV
|905,00
|-0,19 %
|FASTENAL COMPANY
|36,000
|-1,40 %