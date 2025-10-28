© Foto: Vernon Yuen, Staff - Nexpher via ZUMA Press Wire

Die HSBC schlägt im dritten Quartal die Gewinnerwartungen dank starkem Zins- und Vermögensgeschäft. Trotz hoher Rechtskosten bleibt der Ausblick positiv und die Aktie legt leicht zu.Die HSBC hat im dritten Quartal 2025 trotz höherer Kosten besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert. Europas größter Bankkonzern meldete einen Vorsteuergewinn von 7,3 Milliarden US-Dollar. Das sind zwar knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr, jedoch deutlich mehr als die vom Markt erwarteten 5,98 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund für den Rückgang waren erhöhte Aufwendungen, darunter umfangreiche Rechtsrückstellungen. Die Erträge legten um 5 Prozent auf 17,8 Milliarden US-Dollar zu und lagen damit …