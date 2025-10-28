Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares plant Ausbau der Präsenz in Asien mit strategischer Add-on-Akquisition von HSR und HST von Hwaseung Corporation für Amaneos China

- Geplante Mehrheitsübernahme von HSR und HST als Add-on-Akquisition für Amaneos China stärkt das Segment Automotive & Mobility von Mutares

- Strategische Erweiterung der Präsenz der Gruppe in Asien

- Umsatz von über EUR 100 Mio.

- Unterzeichnung der Transaktion für Q4 2025 vorgesehen

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat mit dem börsennotierten koreanischen Unternehmen Hwaseung Corporation finale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...