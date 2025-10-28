FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7 auf 6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770





© 2025 dpa-AFX-Analyser