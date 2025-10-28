Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der PANDION AG vom 27.10.2025:Der Vorstand der PANDION AG, Köln, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Anleihegläubiger der 5,50% Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A289YC5/ WKN A289YC) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit (Prolongation) der Anleihe zu modifizierten Bedingungen im Zeitraum vom 17. November 2025 bis zum 19. November 2025 einzuladen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
