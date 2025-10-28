Der Pharma-Riese Novartis kann mit den Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal die Marktteilnehmer nicht vom Hocker reißen. Zwei Tage nach der Ankündigung der milliardenschwere Übernahme von Avidity Biosciences sorgen die Ergebnisse für weiteren Abgabedruck bei den Anteilen des Schweizer Unternehmens.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um acht Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar zu (Schätzung: 14,0 Milliarden Dollar). Dabei wurde das Unternehmen währungsseitig ausgebremst. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
