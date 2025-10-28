Die Circus SE (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1) legt nach: Mit der Übernahme eines der führenden globalen Patentportfolios eines US-Amerikaners im Bereich autonomer Versorgungssysteme zementiert der Small Cap seine Ambitionen als Technologieführer. Das Paket umfasst 30 internationale Patente in den USA und Europa - von KI-basierten Steuerungs- und Optimierungsalgorithmen ("Nutrition Profiling") bis zu Robotik- und Sensorsystemen für die Lebensmittelverarbeitung. Nach Unternehmensangaben entsteht damit die wohl stärkste IP-Position weltweit für KI-Robotik in Truppenversorgung und autonomer Ernährung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
