Die Circus SE (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1) legt nach: Mit der Übernahme eines der führenden globalen Patentportfolios eines US-Amerikaners im Bereich autonomer Versorgungssysteme zementiert der Small Cap seine Ambitionen als Technologieführer. Das Paket umfasst 30 internationale Patente in den USA und Europa - von KI-basierten Steuerungs- und Optimierungsalgorithmen ("Nutrition Profiling") bis zu Robotik- und Sensorsystemen für die Lebensmittelverarbeitung. Nach Unternehmensangaben entsteht damit die wohl stärkste IP-Position weltweit für KI-Robotik in Truppenversorgung und autonomer Ernährung. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.