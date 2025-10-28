TAKKT meldet ein Quartal, das die Balance zwischen Disziplin und Durststrecke sucht. Bei 736,3 Mio. Euro Umsatz nach neun Monaten bleibt das Umfeld zäh, doch operativ kommt die Wende beim Barmittelzufluss: Im dritten Quartal sprang der Free Cashflow auf 7,6 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA-Marge verharrt mit 4,3 Prozent am unteren Ende der Zielspanne. Für Anleger zählt: Der Fokus auf Kosten, Working Capital und Großkunden greift, auch wenn Zölle und Zurückhaltung bei Projekten die Bremsen weiter angezogen halten. CEO Andreas Weishaar spricht von Stabilisierung in einem abwartenden Markt. Europa ...

