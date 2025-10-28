Am Dienstag hat die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius kurzzeitig die Marke von 50 Euro überwunden und damit ein frisches Mehrjahreshoch markiert. Vor den Zahlen zum dritten Quartal, die am 05. November vorgelegt werden sollen, profitiert der DAX-Titel einmal mehr von einem positiven Analystenkommentar.Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einschätzung für das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg überarbeitet. Das Papier wird in einer aktuellen Studie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.