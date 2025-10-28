Am Dienstag hat die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius kurzzeitig die Marke von 50 Euro überwunden und damit ein frisches Mehrjahreshoch markiert. Vor den Zahlen zum dritten Quartal, die am 05. November vorgelegt werden sollen, profitiert der DAX-Titel einmal mehr von einem positiven Analystenkommentar.Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einschätzung für das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg überarbeitet. Das Papier wird in einer aktuellen Studie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
