NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Analyst Fernando Garcia am Dienstagmorgen nach den Neunmonatszahlen und der Prognoseerhöhung des spanischen Versorgers. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz dazu./rob/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:48 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: ES0144580Y14

