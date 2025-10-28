Die TAKKT AG (ISIN: DE0007446007) hat im dritten Quartal 2025 einen positiven Free Cashflow von 7,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr, in dem das Unternehmen noch einen negativen Cashflow verzeichnete. Der Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung profitierte dabei unter anderem vom Abbau von Vorräten. Allerdings bleibt das operative Umfeld herausfordernd. Die organische Wachstumsrate lag im dritten Quartal bei minus 6,2 Prozent und damit auf ähnlichem Niveau wie im ersten Halbjahr. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...