© Foto: Jens Büttner - dpa

Nordex hat überraschend vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt - und die lassen die Branche aufhorchen. Die Aktie legt am Dienstag um 15 Prozent zu.Zwar bremsten Lieferverzögerungen in der Türkei den Umsatz (1,706 Milliardem Euro, rund 16 Prozent unter Markterwartung). Doch beim Gewinn lieferte der Turbinenbauer ein echtes Ausrufezeichen: Das operative Ergebnis sprang um 90 Prozent auf 136 Millionen Euro - eine Marge von 8 Prozent statt erwarteter 6,3 Prozent. Auch der Free Cashflow überraschte mit 149 Millionen Euro kräftig nach oben. Besonders stark: Nordex erhöht die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr deutlich auf 7,5 bis 8,5 Prozent (zuvor 5 bis 7 Prozent) und bestätigt …