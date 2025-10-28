NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola nach Quartalszahlen des Energiekonzerns mit einem Kursziel von 17,60 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman in seiner Reaktion vom Dienstag. Zum angehobenen Jahresziel für den Nettogewinn merkte er an, dass der entsprechende Marktkonsens schon auf diesem Niveau liege. Dennoch seien Zahlen und Ausblick insgesamt moderat positiv für die Spanier zu werten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: ES0144580Y14





